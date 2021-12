Météo Météo : Soleil et nuages se partagent le ciel

Les éclaircies partagent le ciel avec les nuages dans une large partie de l'île ce vendredi. Des débordements nuageux sont programmés dans l'Ouest et le Nord-Ouest, avec quelques faibles averses. Retrouvez le bulletin complet de Météo-France : Par NP - Publié le Vendredi 3 Décembre 2021 à 06:22

Vigoureux alizé de secteur Sud-Est.



Sur la façade Est et Sud, début de matinée bien gris et humide avec de petites averses, plus fréquentes sur les flancs du volcan. L'ouest bénéficie de belles éclaircies matinales. Ensuite, alors que les éclaircies sont progressivement de retour dans l'Est, le soleil s'efface peu à peu dans les hauts de l'Ouest. Dés la fin de matinée, les nuages deviennent plus nombreux dans l'intérieur et sur les baies de la Possession et de Saint-Paul avec quelques ondées éparses. Les nuages accrochent par moments le Maïdo et le volcan alors que les éclaircies résistent dans les cirques ainsi que sur une grande partie du littoral, notamment les zones ventilées.



Peu d'évolution des températures, elles s'échelonnent de 28°C à 31°C sur le littoral, sont voisines de 18°C au Pas de Bellecombe-Jacob mais atteignent 26°C à Cilaos.



L'alizé de Sud-Est ne faiblit pas; il faut encore s'attendre à des rafales voisines voire supérieures à 60 km/h de Saint-Joseph à La Pointe au Sel et sur le littoral Nord. En montagne, sur les crêtes et dans les plaines, le vent souffle avec autant de vigueur.



Seules la région des plages, la Baie de la Possession et celle de Saint-Paul, restent déventées.



La mer est agitée au vent.