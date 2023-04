Météo Météo : Soleil et nuages se partagent le ciel, la chaleur reste bien présente

Le bulletin de Météo France Réunion : Par N.P - Publié le Mercredi 19 Avril 2023 à 06:17

Le mauvais temps qui a concerné les régions du Nord et de l'Est durant la nuit s'estompe rapidement en début de matinée de ce mercredi pour laisser place à un ciel clément accompagné d'éclaircies. Plus à l'Ouest, de larges périodes ensoleillées matinales sont observées.



Au fil des heures, l'intérieur de l'île se charge de nuages, annonçant le retour de quelques averses pour l'après midi.



En effet, celles-ci se déclenchent dans les hauts, avec une préférence pour les hauteurs de l'Ouest et du Sud. Un coup de tonnerre peut se faire entendre du côté des hauteurs du Sud-Ouest par exemple. Soleil et nuages se partagent le ciel sur le littoral.



La chaleur reste bien présente avec des températures qui atteignent 30 à 33°C sur le littoral, plus de 18°C au Piton-Maïdo et au Pas de Bellecombe-Jacob et au moins 26°C à Cilaos.



En soirée et pour la nuit prochaine, une dégradation pluvieuse moins active est attendue sur les régions du Nord, de l'Est et du Sud-Est.



L'alizé reste bien établi sur la région de Saint-Joseph avec des rafales jusqu'à 65 km/h, et 55 km/h sur Sainte Marie. L'après-midi, il souffle avec vigueur sur la Pointe des Galets en prenant une composante Nord-Est. Les brises prédominent sur la façade Ouest.



La mer est agitée au Nord, mais forte entre la Pointe des Galets et la Pointe de la Table au déferlement d'une houle modérée de Sud-Sud-Ouest qui s'amortit graduellement vers 2 mètres 50 en soirée.