Météo : Soleil ce matin, nuages cet après-midi

Régime d'alizé plutôt sec.



Au lever du jour le ciel, le soleil domine l'ensemble de l'île, seuls quelques nuages circulent sur le littoral du Sud-Est, du Sud Sauvage à Sainte-Rose.



Le bulletin de Météo France Réunion :



Au fil des heures de la matinée, des nuages ceinturent les premières pentes du relief, laissant les cirques et les principaux sommets hors de portée et exposés au soleil. De même, le littoral, notamment les plages du Sud et du Sud-Ouest, profitent d'un agréable soleil tout juste caressées par un petit vent de Sud-Est.



A la mi-journée les nuages de pentes s'emparent de la quasi-totalité de l'île et viennent déborder sur les baies de la Possession et de Saint-Paul. De rares averses ne sont pas à exclure du côté du Piton des Neiges ou du massif du volcan. Le littoral Sud et Nord conservent de belles embellies avec un léger renforcement du vent.



La fin d'après-midi voit le ciel s'améliorer avec la dissipation progressive de la couverture nuageuse.



Le vent de Sud-Est devient modéré au fil de la journée avec des rafales voisines de 40 km/h de Saint-Pierre à Saint-Gilles en passant par Saint-Leu. Du côté de Gillot des rafales similaires sont observables.



La mer est peu agitée à agitée au déferlement d'une petite houle de secteur Est.



Les températures, toujours légèrement supérieures aux normales de saison, s'échelonnent entre 27 et 29°C sur le littoral, 22°C à Salazie et La Plaine des Palmistes, 20°C au Pas de Bellecombe, 21°C au Maïdo.