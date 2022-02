A la Une . Météo : Renforcement du vent, en lien avec Batsirai

L'élément notable en ce mardi est le renforcement du vent en lien avec Batsirai, annonce Météo France Réunion. De Saint-Pierre à la Pointe-des-Aigrettes et de Sainte-Rose à Sainte-Marie, les rafales dépasseront localement 80 km/h. Ce vent violent va également concerner les Hauts. Une dégradation pluvieuse est en outre prévue au fil de l'après-midi. Par N.P - Publié le Mardi 1 Février 2022 à 07:02

Le bulletin de Météo France Réunion :



Le département est en PRE-ALERTE Jaune CYCLONIQUE.



Accélération du vent de Sud-Est au fil de la journée, encore associé à une masse d'air peu humide en matinée, avant une dégradation pluvieuse qui s'organise au fil de l'après-midi.



L'élément notable, aujourd'hui, est le renforcement du vent en lien avec BATSIRAI.

Le début de journée est agréable, exception faite des pentes Sud du volcan où sont présentes des grisailles. Ce temps majoritairement peu nuageux mais gris au Sud, perdure durant la matinée. Au Piton-Maïdo, au volcan et au Piton-des-Neiges, le soleil est temporairement voilé par de fins nuages d'altitude.



Au fil de l'après-midi, les nuages envahissent notre département par le Sud et les pluies, d'abord présentes près du volcan, remontent ensuite sur la moitié Sud, approximativement au Sud d'une ligne "Saint-Leu/Sainte-Rose". Cette dégradation se confirme durant la nuit suivante.



Au plus chaud de ce mardi, les thermomètres affichent environ 32°C sur les plages de l'Ouest, plus de 26°C dans les cirques, et plus de 22°C au gîte du volcan et au Maïdo.

Le vent de secteur Sud-Est devient de plus en plus virulent. De Saint-Pierre à la Pointe-des-Aigrettes, et de Sainte-Rose à Sainte-Marie, les rafales dépassent localement 80 km/h. Ce vent violent va également concerner les Hauts. Comme la veille, la Baie de Saint-Paul, comme celle de La Possession, reste déventée et soumise à des brises.



La mer devient forte à très forte au vent et au déferlement de la houle de secteur Est qui s'amplifie au-delà de 3 mètres en soirée, de Saint-Joseph à Sainte-Marie.