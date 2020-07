Météo Météo : Record de chaleur au volcan en plein hiver austral

Après la vague de froid qui a touché notre île la semaine dernière, c’est un record de chaleur qui est désormais enregistré par Météo France: 21,2 degrés à midi au volcan. Une telle température n’avait pas été enregistrée durant l’hiver austral depuis le 11 juillet 2008. Par Charlotte Molina - Publié le Jeudi 30 Juillet 2020 à 16:35 | Lu 1149 fois

Il n’y a plus de saisons !



21,2 degrés, c’est la température enregistrée au volcan ce jeudi par Météo France. Alors que le soleil était au zénith, la chaleur s’est fait sentir dans les hauts du sud de l’île en plein hiver austral.



Si la semaine dernière, l’île grelottait sous le coup d’une vague de froid, ce midi c’est dans la sueur que les habitants de la Plaine des Cafres ont déjeuné.



Les températures ont atteint le record du 11 juillet 2008 du côté du Pas de Bellecombe-Jacob mais aussi au Dimitile, Bras-Long, La Plaine des Cafres, et Mare à Vieille Place.



Mais ne rangez pas tout de suite vos pulls et vos bonnets, Météo France annonce le retour du froid pour ce week-end.



