A la Une . Météo : Quelques précipitations avant le retour des éclaircies

Météo France prévoit des averses en matinée sur l’Est de l’île, qui finissent par laisser place aux éclaircies au fil des heures. Par NP - Publié le Lundi 29 Août 2022 à 06:00

Bulletin de Météo France :





Situation générale

Alizé faiblissant de secteur Est à nord-est.



Les précipitations de la nuit sont toujours présentes en début de journée sur la partie Est, mais les averses s'espacent en matinée et deviennent résiduelles au fil des heures. Les éclaircies reviennent sur la place particulièrement en zone littorale. La matinée est quant à elle agréable sur l'ouest avant le retour des nuages sur les pentes l'après-midi. La grisaille s'approchent alors lentement du rivage (entre St-Leu et la Grande-Chaloupe) mais aussi sur le nord du département de St-Denis à Ste-Suzanne où des averses se déclenchent. Ailleurs sur les pentes, les ondées sont plus éparses.



Les températures maximales s'approchent au plus chaud de la journée de 27°C en bordure de mer.



Le vent faiblit, les brises dominent et des rafales de nord-est (40 km/h) sont enregistrées en baie de la Possession et du côté de St-Philippe en journée.



Une mer agitée accompagne la houle d'alizé qui s'amortit autour de 2 mètres.

