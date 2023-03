A la Une . Météo : Quelques pluies dans l’Est et dans les Hauts

Une journée chaude et ensoleillée s’annonce aujourd'hui sur la majeure partie de l’île. Comme souvent, seuls l’Est et les Hauts de l’île seront touchés par des averses modérée. Par La rédaction - Publié le Jeudi 16 Mars 2023 à 06:34

Le bulletin de Météo-France :



On reste dans une formule classique sur l'île, avec des nuages accompagnés d'averses résiduelles sur la partie Est le matin et un soleil matinal pour l'ouest et le sud. Les pentes sont soumises à un ciel plus nuageux l'après-midi, avec quelques averses éparses mais sans cumul significatif. L'ensoleillement se maintient à un bon niveau sur le rivage entre St-Paul et St-Joseph. D'ailleurs, la chaleur s'installe rapidement sur l'île en matinée. On table entre 28°C et 32°C sur le front de mer à la mi-journée.



L'alizé souffle en rafales de 50 à 60 km/h sur les côtes nord et sud.



La mer est agitée au vent, elle est belle sur les zones déventées comme l'ouest. La petite houle d'alizé continue de s'amortir sur le sud sauvage.