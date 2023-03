A la Une . Météo : Quelques nuages dans l’Est, partout ailleurs le soleil domine

Pour ce mercredi, Météo-France prévoit une belle journée. Quelques nuages viendront peut-être perturber le beau temps dans l’Ouest et l’Est durant l’après-midi. Par La rédaction - Publié le Mercredi 15 Mars 2023 à 06:49

Le bulletin de Météo-France



Une matinée bien ensoleillée avec comme seuls bémols quelques nuages sur la façade Est et un léger voile de nuages d'altitude.



Dès la mi-journée, la nébulosité augmente apportant çà et là de petites averses sur les pentes de l'Ouest.



La couverture nuageuse reste sous les 2000 mètres d'altitude environ. Les points culminants, le Volcan et les Cirques bénéficient de belles éclaircies.



Le littoral reste bien lumineux, à l'exception de la zone vers la Possession qui s'obscurcit temporairement.



Les rafales de l'alizé d'Est atteignent 60 km/h sur le Nord et 70 voire 75 km/h sur le Sud. Quelques rafales sont également attendues vers le Col de Bellevue.



La houle de Sud-Est se maintient vers 2 mètres. La mer est forte au vent et peu agitée dans l'ouest.