A la Une . Météo : Quelques gouttes attendues dans le Nord et l’Est ce vendredi

Alors que le sud et l’Ouest vont profiter d’une belle journée, la grisaille va s’inviter dans le Nord et l’Est de l’île. Des averses sont attendues cet après-midi. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 17 Juin 2022 à 07:40

Le bulletin météo:



Au lever du jour, quelques nuages parfois porteurs de faibles précipitations peuvent encore évoluer le long des littoraux Nord et Nord-Est, notamment de Saint-Denis en direction de Sainte-Rose ainsi que sur les premières pentes associées. Partout ailleurs, le temps est sec et bien ensoleillé. Dans la matinée, retour d'un temps sec sur toute l'île avec néanmoins les habituels nuages de pente qui prennent peu à peu possession des lieux. Les éclaircies les plus franches concernent alors principalement les littoraux Sud et Ouest à la mi-journée.



Cet après-midi, par évolution diurne et par faiblesse de l'alizé, les averses deviennent plus fréquentes sur la région du volcan ainsi que sur le Nord de l'île, le Sud restant au sec. Un regain d'activité est attendu en toute fin de journée au Nord d'une ligne "Le Port-Sainte-Rose" avec des averses plus fréquentes et parfois de bonne intensité.



Les températures maximales sont de l'ordre de 24 à 29°C sur le littoral, 21 à 22°C dans les cirques et 13 à 14°C au volcan et au MaÏdo.

Le vent de secteur Nord souffle modérément ce matin sur la côte Nord-Ouest et le long de la route des laves. Il faiblit dans le courant de l'après-midi avec les brises qui prennent progressivement l'ascendant.



La mer est peu agitée à agitée au déferlement d'une houle d'alizé comprise entre 1 mètre 50 et 2 mètres.



