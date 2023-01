Météo : Quelques averses possibles ce mardi dans les normes de saison

Ce temps agréable se poursuivra durant la matinée puis les nuages devraient prendre possession des hauts. L'après midi, la couverture nuageuse sera bien marquée dans l'intérieur. Des averses modérées se produiront en montagne, avec de jolis cumuls par endroit, des averses qui restent dans la norme de saison.



Le littoral devrait conserver un ciel moins menaçant avec des éclaircies qui résisteront bien sans exclure de la pluie avant la fin de journée notamment dans l'Ouest et le Sud.



L'alizé perd de sa superbe avec des brises un peu partout, il faut attendre la soirée pour retrouver un vent un peu plus soutenu.



La mer est peu agitée à agitée avec une petite houle d'alizé voisine de 1 mètre 50 entre Saint-Jo et Champ Borne.