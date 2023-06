Météo : Quelques averses cet après-midi

Le bulletin de Météo-France



Aux premières heures de la journée, nuages et pluies résiduelles sont au programme sur l'Est. Ensuite comme sur l'Ouest, les éclaircies reviennent sur la partie littorale. Au fil des heures, les nuages deviennent de plus en plus nombreux sur le relief et des averses faibles se produisent sur les pentes ouest et nord. Sous l'effet du vent, les rivages sud et sud-ouest sont bien ensoleillés en journée. En montagne, les sommets peinent à sortir des nuages cet après-midi et des périodes ensoleillées se raréfient dans les cirques.



Les températures maximales vont de 27 à 30°C sur le front de mer.



L'alizé souffle en rafales de 50 à 60 km/h du Sud Sauvage à Saint-Pierre, 50 km/h sur le chef-lieu. Des brises sont présentes sur les plages de l'ouest.



La mer est forte dans le sud avec la présence de deux houles. L'une d'alizé, l'autre australe, toutes deux à une hauteur proche de 2 mètres.