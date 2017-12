Météo: Quel temps pour cette journée de réveillon ?

Si le temps est mitigé dans la journée, il devrait s'améliorer en fin d'après-midi pour permettre une soirée agréable sur l'ensemble de l'île. De quoi bien profiter du réveillon !Voici le bulletin de Météo France (attention, une houle australe de 2m50 est à prévoir sur la côte ouest) :"La Réunion se réveille sous un ciel laiteux, en effet un voile nuageux d'altitude masque le soleil une bonne partie de la journée.Au fil des heures, des nuages de basses altitudes s'installent progressivement le long des premières pentes du relief. Tout d'abord dans les hauts de l'Est, de Saint-Joseph à Sainte-Suzanne et s'accompagnent d'averses localement soutenues, y compris sur le littoral vers Saint-Benoit.A la mi-journée, la couverture nuageuse occupe tout le territoire. Des pluies sous forme d'averses s'abattent sur les hauts de l'île : le Brulé, le Colorado, Cilaos, les Makes, le Maïdo, la Plaine des Cafres et les contreforts Sud du volcan.En fin de journée, les nuages se délitent, les pluies se font plus sporadiques et laissent entrevoir une soirée agréable sur l'ensemble de l'île.Le vent de secteur Est reste faible, mais se renforce légèrement du côté de Saint-Denis avec des rafales n'excédant pas les 50 km/h.La mer est agitée à forte de la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table par une houle australe voisine de 2m50. Ailleurs, la mer est belle à peu agitée.Les températures maximales attendues oscillent entre 29 et 32°C sur le littoral et entre 17 et 25°C à l'intérieur des terres".