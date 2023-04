A la Une . Météo : Possibles Orages et fortes rafales de vent en mer dans le Nord et l'Est

Météo France prévoit une matinée agréable pour ce dimanche? Quelques averses sont attendues par place l'après-midi. Les conditions en mer varient de l'Ouest à l'Est. Par NP - Publié le Dimanche 23 Avril 2023 à 06:18

Bulletin de Météo France :

Situation générale

Alizé de Nord-Est faible à modéré.





Très belle matinée sur le département avec la présence de quelques nuages élevés de type cirrus dans le ciel.



En fin de matinée, le ciel se noircit par la mer en direction de Sainte-Suzanne, une zone pluvio-orageuse s'approche des côtes, le plus gros de l'activité reste en mer mais les régions nord et est peuvent être mouillées à l'heure du repas.



Dans l'après-midi, les plages de soleil se réduisent nettement et quelques bonnes averses sont attendues par place en montagne principalement.



Le vent de Nord-Est est sensible du côté du Port et vers la Pointe de la Table avec des rafales aux alentours 50 km/h. Des brises sont relevées partout ailleurs mais on note également un vent de Nord-Est sur la région des Plaines.



Les conditions de mer sont bonnes notamment dans l'Ouest, mais attention aux orages et à de possibles fortes rafales de vent pour les pêcheurs qui veulent sortir ce matin dans l'est et le nord.



Les températures restent anormalement chaudes pour la saison.

