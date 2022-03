Météo Météo : Pluies et orages attendus en cours de journée

Le temps restera toujours aussi maussade ce vendredi. Météo-France prévoit en effet des averses à partir de cet après-midi dans l'Ouest et le Sud. Dans la soirée, des averses soutenues sont attendues dans l'Est. Par NP - Publié le Vendredi 4 Mars 2022 à 06:12

Le temps va devenir petit à petit plus humide dès cette fin de semaine.



Après un passage pluvio-orageux la nuit derrière, la masse d'air reste humide et instable sous un ciel chargé. Les éclaircies sont bien présentes en matinée mais ne s'imposent pas.



L'après-midi, une nouvelle menace pluvio-orageuse se met en place sous le vent de l'île. Les régions de l'Ouest et du Sud se retrouvent donc affectées par des averses modérées à fortes, essentiellement dans les Hauts avec quelques coups de tonnerre sous les averses les plus fortes. Dans le Nord et l'Est, la situation est moins dégradée, on a même droit encore à des plages de soleil sur le bord de mer.



En soirée, le temps se dégrade de nouveau sur l'Est avec l'arrivée de bonnes pluies pour la nuit suivante.



Les températures maximales atteignent les 30 à 32°C sur le littoral, 25 à 27°C dans les cirques et 21 à 22°C au Volcan et Maïdo.



Le vent s'oriente au Nord-Est et vient souffler sur le secteur de la Possession avec des rafales entre 50 et 60 km/h.



La houle d'alizé a tendance à s'amortir.