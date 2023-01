Météo Météo : Pluies dans l'Est et nuages dans l'Ouest

La Réunion est coupée en deux ce mercredi matin. Des averses sont en cours dans l'Est de l'île. Elles seront rejointes par d'autres dans les hauts de l'Ouest cet après-midi. Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 11 Janvier 2023 à 06:28

En matinée, les nuages sont déjà bien présents dans notre ciel et plus épais sur la façade Est de notre département où ils nous apportent pluies et averses comme sur les flancs est du volcan, les hauts de Sainte-Rose ou la Plaine des Palmistes, indique Météo France Réunion.



Plus à l'Ouest, ces nuages sont moins denses mais ils s'épaississent au fil des heures, et des averses fleurissent dans les hauts de l'île dès la mi-journée.

L'alizé de secteur Nord-Est souffle modérément de la Pointe des Galets à la Pointe des Aigrettes et le long du Sud Sauvage avec des pointes n'excédant pas 50 km/h. Les brises sont majoritaires sur la façade Ouest.

La mer est peu agitée à agitée au déferlement d'une houle d'alizé comprise entre 1 mètre 50 et 2 mètres.



Au plus chaud de ce Mercredi, les températures dépassent 30°C sur le littoral, sont voisines de 25°C à Cilaos et 16 à 18°C au Pas de Bellecombe et au Maïdo.