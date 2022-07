A la Une . Météo : Pluie, vent et fraicheur au programme

Ce vendredi, l'hiver austral est bien installé dans le département où la pluie va dominer sur l'Est alors que les nuages s'imposeront dans l'Ouest, surtout cet après-midi. Par Nicolas Payet - Publié le Vendredi 22 Juillet 2022 à 06:07

La journée commence sous un temps gris et humide sur une large moitié Est du département avec des pluies et averses à l'Est d'une ligne Saint-Denis/Saint-Joseph en passant par les hauts du chef-Lieu, Salazie, les plaines, et toute la région du volcan où celles-ci sont plus continues. Sur l'Ouest, les conditions sont plus clémentes avec un temps sec et lumineux.



Peu d'évolution en matinée sur l'Est avec de nombreuses grisailles alors que les éclaircies se font plus timides dans les hauts de l'Ouest.



L'après-midi, c'est donc un temps nuageux qui s'installe dans les hauts de l'Ouest avec tout au plus quelques gouttes alors que les pentes de l'Est subissent toujours ce temps gris et humide.

Au volcan, brouillard, humidité et vent sont les paramètres de cette journée et accentuent la fraîcheur ambiante. Le littoral Ouest et Sud-Ouest bénéficient tout de même de belles éclaircies.



Les températures maximales restent fraîches avec 23 à 26°C sur le littoral, 9 à 13°C au Maïdo et au Pas de Bellecombe-Jacob, et 16 à 19°C dans les cirques.



L'alizé reste vigoureux avec des rafales voisines de 60 km/h de Saint-Joseph à la Pointe au Sel et vers le Chef-Lieu. Ce vent modéré est également présent dans les plaines et sur les crêtes. Les brises s'installent de la Pointe au Sel à la Pointe des Galets.



La mer est forte de Saint-Joseph à Champ-Borne où déferle une houle d'alizé voisine de 3 mètres le matin et s'amortissant graduellement l'après-midi.