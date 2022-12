A la Une . Météo : Pluie, tonnerre et vent pour débuter le week-end

L'atmosphère sera humide ce samedi, annonce Météo France Réunion, qui prévoit de bonnes rafales de vent sur Sud Sauvage et sur le littoral Nord. Par N.P - Publié le Samedi 10 Décembre 2022 à 06:15

Couvert et pluvieux à l'Est , un peu moins nuageux à l'ouest de l'île, le temps est contrasté sur l'île. Les pluies au cours de la matinée ont tendance à déborder sur le nord du département. Les nuages prennent de l'ampleur et les averses sont localement de bonne intensité et arrosent les hauts. Les cumuls les plus conséquents sont localisés sur les hauts de Saint-Paul, de Saint-Leu ou vers le Tampon. Ces ondées peuvent déborder jusqu'à l'Océan, entre Saint-Gilles et La Possession. Un coup de tonnerre peut accompagner les averses les plus soutenues. Les contreforts du volcan restent toujours soumis à un temps gris et humide. Quelques éclaircies résistent dans les cirques et sur les zones littorales bien ventilées.



Sur la frange côtière, les températures maximales s'échelonnent de 27°C à à 32°C; à Cilaos 28°C; au Pas de Bellecombe-Jacob et au Piton-Maïdo, elles sont de l'ordre de 18°C.



L'alizé à dominante Est reste vigoureux avec des rafales voisines de 60 km/h sur le Sud Sauvage, et 50 km/h sur le littoral Nord. Les brises sont majoritaires sur les plages de l'Ouest.



La mer est globalement agitée, mais peu agitée dans l'Ouest. Une houle d'alizé voisine de 2 mètres déferle sur la côte Est et sur le Sud Sauvage en s'amortissant graduellement vers 1 mètre 50.