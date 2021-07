A la Une . Météo : Pluie, froid, ce qui nous attend cette semaine

Malgré une accalmie ce lundi, la pluie va faire son retour dans l’île cette nuit. Des précipitations qui vont encore durer avec un bonus de froid qui arrivera en fin de semaine. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 19 Juillet 2021 à 14:24

La pluie a gâché votre week-end ? Petit conseil, ne prévoyez pas de sortie cette semaine. Selon Météo France, le temps pluvieux va rester jusqu’à la fin juillet sur l’Est, le Nord et le Sud-Est. Des précipitations qui vont revenir dès cette nuit de lundi à mardi.



Cette semaine, la pluie va toucher principalement l’Est, le Nord et le Sud-Est. En plus de la pluie, le vent sera de la partie. Selon Jacques Ecormier, chef prévisionniste à Météo France, nous avons affaire à un "hiver vigoureux".



Un contraste avec l'été



Selon Jacques Ecormier, cet épisode pluvieux est dû à un changement lié à l’activité cyclonique. Conséquence, l’été a été plutôt sec avec seulement deux phénomènes (Danilo, Iman). À l’inverse, le mois d’avril a été très pluvieux. Le cumul des pluies d’avril-mai-juin a été supérieur à celui de décembre-janvier-février et mars.



Si l’Ouest de l’île est plutôt épargné, tout le monde n’est pas logé à la même enseigne. C’est le cas à Mare à Vieille Place, où il a plu tous les jours depuis début juillet. En 15 jours, le site à déjà atteint la moyenne de pluviométrie d’un mois qui est de 100 mm.



Un front froid attendu



Si pour le moment les températures sont normales pour la saison, un front froid va arriver en fin de semaine. Une baisse des températures est donc à prévoir. Celui-ci va apporter de nouvelles précipitations, principalement dans le sud.





