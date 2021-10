Actu Ile de La Réunion Météo : Pluie et orages au programme

Les averses de la nuit vont rapidement se renforcer et prendre localement un caractère orageux. Par N.P - Publié le Vendredi 29 Octobre 2021 à 06:05

Le bulletin complet de Météo France Réunion :



Pluie et orages en vue.



Passage d'un front pluvio orageux.



Après quelques passages d'averses cette nuit, la situation ne s'améliore pas. Bien au contraire, ces averses vont rapidement se renforcer et prendre localement un caractère orageux. Ces averses ou grains concernent l'ensemble de l'île mais principalement l'Ouest, le Nord et l'Est de l'île, le Sud étant quelque peu épargné. Les précipitations devraient s y trouver moins soutenues.



Ces averses donnent de bons cumuls de précipitations ; la prudence est donc de mise près des ravines et radiers.



Il faudra se monter patient et attendre l'après-midi pour voir ces précipitations s'estomper.

Le vent de secteur Nord va s'orienter à l'Ouest avec des rafales autour de 50 à 60 km/h ; en montagne, de bonnes rafales sont également attendues.



L'état de la mer se dégrade. Elle devient forte dans l'Ouest et le Sud, avec une houle australe voisine de 2 mètres au lever du jour, qui s'amplifie rapidement pour atteindre 3 mètres l'après-midi , de la Pointe-des-Galets à la Pointe de la Table.