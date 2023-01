A la Une . Météo : Pluie et nuages dans l'Est, soleil dans le reste de l'île

Après la journée perturbée de ce mercredi, le temps s'améliore aujourd'hui dans l'Ouest et le Sud. Seul l'Est reste arrosé surtout en matinée et nuageux dans l'après-midi alors que le reste de l'île sera sous le soleil. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 12 Janvier 2023 à 06:33

Après une nuit un peu arrosée sur l'Est et les hauteurs de l'Est en particulier, le ciel y reste assez nuageux avec toujours quelques averses à mi-pentes qui ont du mal à s'estomper en matinée. Sur l'Ouest et le Sud-Ouest, le temps est plus clément et surtout plus sec, prévoit Météo France Réunion dans son bulletin matinal.



A la mi-journée, tandis que les averses tendent à diminuer sur les hauteurs de l'Est, le ciel se charge dans l'intérieur avec des débordements nuageux en direction de l'Ouest et du Nord-Ouest. Des averses se développent alors dans les hauts et sur les hauteurs de l'Ouest dans l'après-midi. Ces averses sont localement modérées mais de saison.

Les éclaircies s'imposent l'après-midi sur le littoral Est, Sud et Nord.



Les températures maximales atteignent 29 à 31°C sur le littoral, 24 à 26 °C dans les cirques et 15 à 17°C au Volcan et au Maïdo.



L'alizé d'Est à Nord-Est faiblit légèrement mais se montre toujours bien présent avec des pointes proches de 50 km/h dans le secteur du Port et jusqu'à 60 km/h vers Saint Philippe. La brise domine de Saint-Paul à Saint-Pierre.



La mer est agitée au vent et au déferlement d'une houle d'alizé voisine de 1,50 mètres.