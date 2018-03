Météo : Pluie dans l'Ouest en après-midi

Au lever du jour, les nuages sont présents sur les régions Nord et Est, où quelques averses sont encore possibles. La grisaille concerne également les hauteurs, ainsi que le massif du volcan. Dans l'Ouest, le temps est plus agréable et le soleil est déjà là. Au fil des heures, les nuages se font moins présents dans l'Est, et les averses se dissipent, indique Météo France En cours de matinée, ce sont les nuages de pente qui se développent sur les hauteurs de l'île. Les cirques et les plus hauts sommets finissent par être pris à leur tour par les nuages, les averses se déclenchent essentiellement sur les hauts. La grisaille s'étend localement vers la mer en cours d'après-midi dans l'Ouest. Ailleurs sur le littoral, le temps reste plus clément même si quelques passages nuageux se produisent par moment, mais le soleil résiste bien.Les températures maximales sont de saison avec 22°C dans les cirques, 15 à 16°C au Pas de Bellecombe ou au Maïdo, et 26 à 28°C le long du littoral.L'alizé d'Est à Nord-Est reste faible, et c'est globalement un régime de brises qui domine sur l'ensemble du département. Localement quelques rafales de Nord-Est autour de 40km/h vers le Sud Sauvage, ainsi que la Baie de la Possession en journée.La mer est peu agitée à agitée. Houles de Sud-Ouest et d'Est autour de 1,5m, localement croisées sur les côtes Sud-Est de l'île.