Météo : Nuages et vent au programme ce vendredi

"L'élément remarquable de la journée, c'est le vent", prévient Météo France dans son bulletin du jour : Par N.P - Publié le Vendredi 9 Juillet 2021 à 06:26

Alizé de Sud-Est est soutenu mais il devient plus sec en journée.



Après une nuit pluvieuse dans l'Est et le Nord, la Réunion se réveille sous un ciel majoritairement gris avec des pluies intermittentes sur le littoral Est allant de Saint-Philippe à Sainte-Suzanne en passant par Sainte-Rose. Les averses se font plus rares du côté du Piton de la Fournaise, de la Plaine des Palmistes, Bélouve et Takamaka. Au cours de l'après-midi, les nuages se forment sur les pentes de l'ouest.



L'élément remarquable de la journée, c'est le vent. En effet, l'alizé d'Est-Sud-Est se renforce avec des rafales voisines de 70 à 80 km/h sur les zones exposées. Ce vent est également vigoureux en montagne comme au volcan ou dans sur la plaine des Cafres, par exemple, avec des intensités moindre de 50 à 60 km/h.Le littoral ouest conserve de belles embellies, sur le littoral Est quelques gouttes arrosent encore la route des Laves. Sur l'ouest, le soleil est l'élément majoritaire associé à un vent qui reste soutenu en soirée au sud de Saint-Louis.



Les températures maximales sont de saison, 24 à 27°c sur le littoral, 20°c dans les cirques, 12 °c au Piton de la Fournaise et au Maïdo.



La mer reste agitée à forte avec toujours la présence des houles de Sud-Sud-Ouest qui s'amortit très nettement et la houle d'alizé qui s'amplifie au-delà de 2 mètres 50.