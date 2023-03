A la Une . Météo : Nuages et pluies ce lundi

Météo France annonce une journée où la grisaille va prédominer. Le nord et l’est vont connaître des averses dans l’après-midi. La houle va perdre en intensité. Par GD - Publié le Lundi 6 Mars 2023 à 07:49

Le bulletin météo de ce lundi :



Un vent faible combiné à une humidité persistante contribue à une ambiance chaude et humide sur toute l'île, sous un ciel qui laisse encore peu de place aux éclaircies. La journée est malheureusement une copie conforme à celle d'hier avec des averses cet après-midi localement modérées plus précisément sur les régions nord et est, à la faveur d'un petit flux de secteur ouest en altitude. L'état de la mer s'améliore dans l'ouest et le sud. Les vagues sont désormais inférieures à 2 mètres et la mer est simplement agitée entre Le Port et Sainte-Rose en passant par Saint-Leu.