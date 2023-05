A la Une . Météo : Nuages en matinée et soleil dans l'après-midi

Une belle matinée en ce jeudi excepté une peu d'humidité de St-André à Ste-Rose et même jusqu'à St-Pierre. Cet après-midi, des nuages sont attendus dans les hauts alors que le littoral devrait rester ensoleillé, prévoit Météo France Réunion. Par NP - Publié le Jeudi 4 Mai 2023 à 06:08

La matinée commence sous un ciel nuageux sur l'Est et le Sud de l'île avec quelques averses venant s'échouer de Saint-André à Saint-Pierre en passant par Sainte-Rose. Partout ailleurs, le temps est généralement agréable et même ensoleillé.



A la mi-journée, le ciel devient également bien nuageux dans les hauts avec de petites averses ici ou là qui se développent. Cet après-midi, ces nuages débordent vers le Nord-Ouest avec des averses possibles jusque sur le littoral. Le soleil offre tout de même une belle résistance avec des éclaircies sur le pourtour littoral à l'exception du Nord-Ouest.

En fin de journée, alors que la masse d'air s'assèche globalement sur le département, de nouvelles entrées maritimes viennent s'installer sur le Sud-Est Réunionnais. Le vent de secteur Sud-Est est modéré le long des côtes Sud-Ouest et Nord-Est avec des rafales de l'ordre de 50 à 60 km/h.



Temporairement, il entre en journée en Nord-Est en Baie de la Possession. La mer est agitée de la Pointe des Galets à la Pointe de la Table en passant par Saint-Pierre, au déferlement de la houle de Sud-Ouest voisine de 2 mètres en journée.