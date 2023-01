A la Une .. Météo : Matinée ensoleillée, risque d'averses l'après-midi dans les Hauts

Le flux faible à modéré de Nord-Ouest tourne au secteur Ouest en journée. Météo France prévoit un risque d'averses à nouveau présent ce lundi après-midi sur les hauteurs de l'île. Par NP - Publié le Lundi 30 Janvier 2023 à 06:10

Bulletin de Météo France :



Le début de journée est, la plupart du temps, ensoleillé et agréable.



Le vent se renforçant au cours de la matinée au Nord-Ouest, les nuages de pentes se forment préférentiellement dans la région du Volcan, puis sur l'ensemble des hauts de l'île.



La côte exposée au vent bénéficie de belles éclaircies. Des averses localement modérées se mettent en place dans les hauts dès la fin de matinée avec une préférence particulière pour la région du Volcan, mais progressivement, l'ensemble des pentes sont arrosées. Un coup de tonnerre reste possible et la prudence en montagne est fortement recommandée. Ces averses s'évacuent en fin de journée sur le littoral Est.



Les températures maximales atteignent 29 à 32°C sur le littoral, 24 à 26°C dans les cirques et 21 à 22°C au Maïdo et au Volcan.



Le vent de secteur Nord à Nord-Ouest en matinée tourne au secteur Ouest en journée puis laisse sa place aux brises en soirée.



La mer est peu agitée à agitée au déferlement d'une petite houle de Sud-Est.

