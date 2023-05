A la Une . Météo : Les températures sont en baisse ce vendredi

La journée commence par des nuages puis le ciel va progressivement se dégager. De belles éclaircies domineront sur le littoral, quelques nuages devraient rester accrochés dans les pentes. Les températures maximales sont légèrement inférieures aux normales de saison. Par NP - Publié le Vendredi 5 Mai 2023 à 06:24

Au lever du jour, quelques nuages circulent toujours sur la façade Est Réunionnaise. Ces derniers entrent dans les terres vers la Plaine des Palmiste et du côté du cirque de Salazie. Ailleurs le ciel est plus dégagé voire ensoleillé prévoit les services de Météo France Réunion.



Au cours de la matinée de belles éclaircies s'imposent sur le littoral. En revanche les nuages de pentes se développent dans l'intérieur sans grande prétention. Un peu plus consistants dans les hauteurs de l'Ouest, des averses isolées apportent un peu d'humidité dans les hauts au cours de l'après-midi.



Les températures maximales sont légèrement inférieures aux normales de saison avec 26 à 29°C sur le littoral, 17 à 18°C au Maido et au Pas de Bellecombe, 20 à 24°C dans les cirques.

Le vent de secteur Est est sensible sur le littoral Nord et Sud, ailleurs le régime de brises est bien installé.

La mer est peu agitée à agitée au croisement de la petite houle australe et d'une petite houle d'alizé.