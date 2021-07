A la Une . Météo : Les températures retrouvent des valeurs de saison dans l'après midi

Les températures encore un peu fraiches au lever du jour, voire froides dans les hauts, retrouvent des valeurs de saison l'après midi. Le bulletin de Météo France Réunion : Par N.P - Publié le Samedi 24 Juillet 2021 à 06:14

Houle Australe de la Pointe des Galets à la Pointe de la Table en passant par saint Pierre.



Sur la façade Est, les entrées maritimes font une petite offensive en début de matinée cela se traduit par un ciel nuageux et passagèrement pluvieux de Sainte Marie à Sainte Rose en passant par les Plaines et le Volcan. Au fil de la matinée le littoral de ces régions retrouve le soleil.



Plus à l'ouest en passant par Mafate et Cilaos, le ciel est ensoleillé.



L'après-midi, les pentes de l'Est restent globalement sous les nuages mais la pluie n'est pas au programme. Les nuages glissent ensuite en direction du Nord, les éclaircies s'effacent donc progressivement sur le bord de mer entre saint Denis et saint Benoit.



Plus à l'Ouest c'est du beau temps, les éclaircies sont généreuses dans Mafate, Cilaos ainsi que sur la région du Tampon. Seuls quelques nuages de pente sans grandes prétentions sont attendus entre Le Port et Saint Leu.



Vent de secteur Sud-Est modéré sur le long des côtes Nord et du Sud Sauvage à la Pointe au Sel avec à partir de la mi-journée des rafales voisines de 50km/h. Vent faible sur les plages de l'ouest.



Mer agitée à forte. Houle de sud-sud-ouest voisine de 2.5 mètres et houle d'alizé entre 2 et 2.5 mètres.



