Météo : Les températures maximales en hausse

Dans la matinée, les nuages sont présents sur le Nord et l'Est tandis que sur l'Ouest et le Sud, le temps est nettement plus clément. Ça s'inverse l'après-midi : le soleil revient brillamment sur l'Est et le Nord-Est alors que les nuages se développent dans les hauts, et plus particulièrement dans l'Ouest et le Sud-Ouest. Le bulletin complet de Météo France Réunion : Par N.P - Publié le Vendredi 17 Septembre 2021 à 06:16

Temps globalement sec et alizé faible à modéré.



Au lever du jour et en début de matinée, les nuages sont présents sur le Nord et l'Est du département. Sur l'Ouest et le Sud, le temps est nettement plus clément et agréable en matinée.



Au fil des heures, le soleil revient brillamment sur l'Est et le Nord-Est de l'île alors que les nuages se développent dans les hauts et plus particulièrement dans l'Ouest et le Sud-Ouest.



Dans l'après-midi, les conditions sont plutôt favorables avec de belles éclaircies sur le pourtour littoral et dans les hauts. Seules les pentes de l'Est sont ennuagées mais également celles du Sud-Ouest où quelques averses peuvent prendre naissance et déborder vers les Avirons ou encore Saint-Pierre. Le soleil demeure omniprésent sur les hauts sommets.

Les températures maximales sont en légère hausse avec 26 à 28°C sur le littoral, 20 à 23°C dans les cirques et 14 à 16°C au Volcan et au Maïdo.



Le vent tourne progressivement au secteur Nord à Nord-Est avec des rafales de 40 à 50 km/h vers la Pointe des Aigrettes et les hauts de Sainte-Rose. Il souffle également en Baie de la Possession de façon modéré. les brises dominent de Saint-Leu à Saint-Philippe en passant par Saint-Pierre.



La mer est agitée sur la façade Est avec une houle d'alizé voisine de 1 mètre 70.





