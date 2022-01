A la Une . Météo : Les températures maximales continuent leur hausse pour se rapprocher des records

Le soleil brille sur La Réunion en ce lundi matin. L'après midi, les éclaircies continuent à dominer, mais la grisaille finit par s'imposer dans l'intérieur. Les températures maximales continuent leur hausse pour se rapprocher des records, principalement au gîte du volcan et au Maïdo avec plus de 25°C. Par N.P - Publié le Lundi 31 Janvier 2022 à 06:17

Le bulletin de Météo France Réunion :



Le département est en PRE-ALERTE CYCLONIQUE depuis 18h00 locales le 30 janvier 2022.



L'alizé de Sud-Est se renforce. Ce lundi, Il est encore associé à une masse d'air sèche, avant une dégradation du temps à partir de Mardi en liaison avec Batsiraï.



Côté ciel, ce lundi ressemble à la journée de dimanche. Du soleil sur l'ensemble de l'île en matinée.

L'après midi, les éclaircies continuent à dominer.

Les franges côtières et les hauteurs environnantes restent ensoleillées. Seule la route en corniche se retrouve sous les débordements nuageux.



Dans l'intérieur, la grisaille finit par s'imposer, même si les principaux pitons restent au soleil et les cœurs des cirques bénéficient de larges trouées de ciel bleu.



Les températures maximales continuent leur hausse pour se rapprocher des records, principalement au gîte du volcan et au Maïdo avec plus de 25°C.



Le vent de secteur Sud-Est devient de plus en plus soutenu. Les rafales dépassent les 70 km/h de Saint-Pierre à la Pointe-des-Aigrettes, et de Sainte-Rose à Sainte-Marie. Seules les Baies de Saint Paul et de la Possession restent à l'abri pour le moment.



La mer devient agitée à forte au vent. La houle de secteur Est, autour de 2 mètres en matinée, se situe vers 3 mètres en soirée sur tout le littoral Est, de Saint-Joseph à Saint Denis.