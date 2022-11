A la Une . Météo : Les températures commencent à revenir vers les normales de saison

Météo France Réunion annonce une journée calme, avec un début de retour à des températures de saison. Par N.P - Publié le Mercredi 16 Novembre 2022 à 06:09

Le bulletin :



C'est encore une journée calme au programme.

Au cours de la matinée, les périodes ensoleillées alternent avec les passages nuageux mais sans précipitations. Puis au fil des heures les nuages prennent le dessus sur l'ensemble de l'île. Des petites farines sont possibles à mi-pentes sur les hauteurs de l'Ouest et du Nord-Ouest mais elles restent anecdotiques. Quelques trouées de ciel bleu persistent, notamment le long du littoral de Saint-Leu à Saint-Pierre et les sommets devraient rester au dessus de la mer de nuages.

Le vent de secteur Sud-Est est modéré le long des côtes Sud et Nord, les brises prédominent sur les plages de l'Ouest.

Côté températures, on revient petit à petit vers les normales de saison avec près de 20 degrés dans les Cirques, 25 à 27 sur le littoral et 15 au volcan.

Enfin, côté mer, elle est agitée. La houle de Sud approche des 2 mètres et déferle le long des côtes Sud-Ouest et Sud de l'île.

