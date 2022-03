A la Une . Météo : Les nuages reviennent à la mi-journée

La matinée ensoleillée devrait être ensoleillée selon les prévisions de Météo France. L'après, les nuages viendront couvrir les hauts de l'Ouest.

Bulletin de Météo France :



Alizé modéré associé à une masse d'air devenant moins humide.



Dès le lever du jour, les conditions sont agréables et lumineuses sous un ciel peu nuageux. Ce temps sec et ensoleillé perdure durant la majeure partie de la matinée. A la mi-journée, les nuages se font plus présents dans les hauts, notamment dans les hauts de l'Ouest où de nouvelles averses sont attendues durant l'après-midi. Ces averses sont localement de bonne intensité mais sans caractère orageux. Le soleil reste bien présent sur le littoral avec tout au plus quelques débordements nuageux.



Les températures maximales varient de 29 à 32°C sur le littoral, de 25 à 26°C dans les cirques et flirtent avec les 20°C au Pas de Bellecombe-Jacob et au Maïdo.

L'alizé de secteur Est est modéré avec des rafales voisines de 50 km/h sur le Sud Sauvage et sur Saint-Denis. Les brises dominent sur les plages de l'Ouest.

Une houle de Sud-Ouest de 1,50 à 2 mètres déferle de la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table en passant par la Pointe au Sel. Au large du Sud Sauvage, elle est croisée avec la houle d'Est proche de 1,50 mètres présente de la Pointe de Langevin à Champ-Borne.





Bulletin du 24 mars à 04h36 locales de La Réunion :



Un système dépressionnaire est actuellement présent sur le Sud-Ouest de l'océan Indien.



Aucune autre zone suspecte n'est présente et il n'est pas envisagé la formation d'un autre système dépressionnaire dans les cinq prochains jours.



Il n'y a pas d'alerte en cours à La Réunion, et aucune menace cyclonique n'est envisagée pour les prochaines 72 heures.



TEMPETE TROPICALE MODEREE numéro 10

(HALIMA)



Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer: 85 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer: 120 km/h.

Pression estimée au centre: 992 hPa.

Position le 24 mars à 04 heures locales: 12.8 Sud / 75.6 Est.



Distance des côtes réunionnaises: 2300 km au secteur: EST-NORD-EST

Distance de Mayotte: 3300 km au secteur: EST

Déplacement: OUEST-SUD-OUEST, à 6 km/h.



Informations sur le système :

- La tempête tropicale modérée HALIMA continue de s'intensifier en se déplacant lentement vers l'ouest puis le sud



- Ce système pourrait atteindre le stade de cyclone tropical voire de cyclone tropicale intense dans les prochains jours, tout en restant loin de toutes terres habitées. Il n'y a donc pas de menace envisagée dans les 5 prochains jours pour les îles du bassin.



Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours:



CYCLONE TROPICAL,

Centre positionné le 25/03 à 04h locales, par 13.8 Sud / 74.8 Est.



CYCLONE TROPICAL INTENSE,

Centre positionné le 26/03 à 04h locales, par 16.6 Sud / 74.9 Est.



CYCLONE TROPICAL,

Centre positionné le 27/03 à 04h locales, par 21.1 Sud / 76.0 Est.



FORTE TEMPETE TROPICALE,

Centre positionné le 28/03 à 04h locales, par 23.3 Sud / 78.3 Est.



TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 29/03 à 04h locales, par 23.8 Sud / 80.4 Est

