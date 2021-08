A la Une . Météo: Les nuages font leur retour

La journée s'annonce plus nuageuse que lundi notamment dans l'Est et le Sud. Quelques petites averses sont également attendues dans l'après-midi mais ne devraient pas s'éterniser. Le bulletin complet de Météo-France: Par NP - Publié le Mardi 24 Août 2021 à 07:02

Le flux modéré de Sud-Est se renforce à l'Est au cours de la nuit.



Le vent s'oriente secteur Est, permettant ainsi le retour des brises sur les plages de l'ouest. Sensible sur le littoral Nord et le littoral Sud, il souffle en rafales avec des pointes entre 60 et 70 km/h. Concernant la voute céleste, les nuages se font plus présent que la veille en particulier sur la moitié Est le matin. De rares averses s'invitent sur le flanc oriental du Volcan mais sans cumul significatif. A l'ouest rien de nouveau, le matin avec un soleil dominant puis la fin de matinée voit des nuages d'évolution diurne s'installer sur les pentes.



L'après-midi, une averse ou deux apportent un peu d'humidité, mais globalement le temps reste sec sur l'ensemble de l'île. Puis progressivement, les nuages s'étalent en direction des plages pour s'évacuer en mer en fin de journée. Quelques averses venant de Saint-Benoit remontent également la RN2 vers la Plaine des Palmistes annonçant un temps légèrement plus humide en soirée. Du côté du thermomètre, les maximales sont voisines de 26°C à Saint-Denis, 19°C à 20 °C dans les cirques et 14°C au Pas de Bellecombe-Jacob.



La mer s'atténue, devenant agitée au déferlement de la houle australe proche qui continue de s'amortir pour être voisine de 1 mètre 50 en fin de journée





