A la Une . Météo : Les nuages à l’assaut de l’île aujourd’hui

Après une semaine marquée par un temps radieux sur une bonne partie de l’île, les nuages sont de retour aujourd’hui. Quelques averses sont à prévoir dans le Sud et l’Est. Par Maxime Bonnet - Publié le Jeudi 13 Juillet 2023 à 07:10

Le bulletin de Météo-France :



La journée débute sous un soleil radieux qui réchauffe vite les températures un peu froides de la nuit. Quelques nuages peuvent néanmoins flirter avec la côte, depuis la Pointe des Aigrettes jusqu'au Sud sauvage notamment. En cours de matinée, les habituels nuages de pente prennent l'assaut du relief et le temps devient alors nuageux sur la majorité de l'île, quelques éclaircies résistent cependant dans les cirques. Dans l'après-midi, des débordements nuageux s'effectuent sur les littoraux Nord et Est et peuvent s'accompagner de faibles ondées. En cours de nuit prochaine, des nuages liés à une remontée de front gagnent les côtes Sud et donnent des précipitations notamment en fin de nuit prochaine.



Les températures maximales oscillent entre 26 et 28°C sur le littoral, 22°C sont attendus à Cilaos et 13 à 15°C au Maïdo ou au volcan.



Le vent est faible, les brises sont toujours prédominantes.



La mer est agitée à peu agité , mais devient forte le long du sud sauvage la nuit prochaine. Houle de Sud-Ouest s'amplifiant en matinée entre 2 et 2 mètres 50.