Météo : Les jours qui viennent vont être frais !

Après le retour du soleil des dernier jours, Météo France Réunion annonce que les températures vont sensiblement baisser. Le palto va être de mise. Par Regis Labrousse - Publié le Mercredi 15 Juillet 2020 à 15:40 | Lu 858 fois

Sur sa page Facebook, Météo France Réunion annonce un coup de froid sur La Réunion ... mais pas de neige pour autant ! La masse d'air va bien se rafraîchir à l'approche du week-end comme le montrent les deux graphiques des températures minimales prévues sur le littoral et sur les hauteurs de La Réunion.



La Réunion va perdre entre 3 et 5 degrés entre aujourd'hui et dimanche. Malgré les précipitations qui sont attendues pour la nuit de jeudi à vendredi, les températures ne seront tout de même pas assez froides pour apporter des flocons même sur les plus hauts sommets.







Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur

