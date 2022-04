Météo Météo : Les éclaircies attendues en milieu de journée

Après les averses de la nuit dernière, le retour à un temps plus clément est attendu à compter de la mi-journée prévoit Météo-France. Dans son dernier bulletin météorologique, l'institut indique que des averses continueront à arroser le nord de l'île et la région du volcan avant de s'estomper dans le courant de la journée. Les températures continueront de chuter notamment sur le littoral où les maximales prévues ne dépasseront pas les 28°. Par NP - Publié le Samedi 23 Avril 2022 à 06:16

Au lever du jour le ciel est nuageux à l'Est d'une ligne allant de la Possession à Saint-Joseph, les pluies demeurent très intenses le long des pentes du volcan et arrosent également les hauts du Nord. Ailleurs le ciel est morcelé, alternant belles éclaircies et passages nuageux parfois pluvieux.



Au fil de la matinée les précipitations perdurent du côté du volcan mais s'atténuent ailleurs, offrant même un ciel dégagé à l'Ouest et au Sud du département.



A partir de la mi-journée quelques nuages prennent forme le long des pentes de l'Ouest tandis que les pluies continuent de s'estomper du côté du volcan. Le littoral dans son ensemble profite d'un temps clément quoique souvent venteux. Au-delà de 1500 à 2000 mètres d'altitude l'atmosphère est sèche permettant ainsi aux sommets de bénéficier d'un temps ensoleillé.



L'alizé est modéré à assez fort avec des rafales voisines de 60 à 70 km/h entre Saint-Joseph et Saint-Louis et voisine de 40 à 50 km/h sur le littoral Nord.



Les températures sont en baisses, comprises entre 25 et 28°C sur le littoral, entre 15 et 22°C dans les hauts, 14°C au Maïdo, 15°C au Pas de Bellecombe.



La mer est forte au vent et au déferlement d'une houle de Sud-Sud-Ouest, agitée ailleurs.