A la Une . Météo : Les 30°C souvent dépassés

En ce début de journée, le soleil n'a aucun mal pour s'imposer. Cet après-midi, les nuages sont plus nombreux. L'impression de chaleur et de moiteur reste d'actualité. Par N.P - Publié le Dimanche 5 Décembre 2021 à 06:09

Le bulletin complet de Météo France Réunion :



Alizé d'Est-Nord-Est faible à modéré dans une masse d'air qui reste plutôt sèche et chaude.



En ce début de journée, le soleil n'a aucun mal pour s'imposer.



Comme souvent, au fil des heures, les cumulus prennent possession des remparts, laissant néanmoins les cirques et les plus hauts sommets dans de franches éclaircies.



Cet après-midi, les nuages sont plus nombreux sous le vent, notamment à l'Ouest d'une ligne "Saint-Denis-Saint-Joseph" en passant par les cirques. Ils finissent par donner quelques faibles pluies des hauteurs de Saint-Leu en direction du Port.



L'impression de chaleur et de moiteur reste d'actualité. Les 30°C sont atteints, souvent dépassés sur tout le pourtour réunionnais. Dans les cirques de Mafate et de Salazie, le thermomètre affiche plus de 25°C et même 28°C à Cilaos.



L'alizé est modéré sur les côtes Nord et le long du Sud sauvage avec des rafales comprises entre 50 et 60 km/h à l'Est de Saint-Joseph.



Un vent d'Est-Nord-Est souffle en Baie de la Possession avec des rafales moindres, de l'ordre de 50 km/h. Partout ailleurs, les brises prédominent.



La mer est encore agitée dans les secteurs ventés et belle à peu agitée le long des plages de l'Ouest et en Baie de Saint-Paul. Une petite houle comprise entre 1 mètre et 1 mètre 50 sévit sur la côte Est de l'île.