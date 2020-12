La grande Une Météo: Les 1ères prévisions pour le Réveillon

Jacques Ecormier, chef prévisionniste à Météo France, a de bonnes nouvelles pour les Réunionnais en vue des célébrations de la Saint-Sylvestre ! Par Baradi SIVA - Publié le Mardi 29 Décembre 2020 à 11:09 | Lu 997 fois

La tempête Chalane avait apporté son lot de pluies juste après le passage du Père Noël. La dégradation du temps était initialement prévue à Noël, mais le 4e système dépressionnaire de la saison avait pris plus de temps que pour transiter au Nord de La Réunion.



Maintenant, on se tourne vers le réveillon du Nouvel An. Et la météo devrait être plutôt clémente pour une grande partie de La Réunion.



Des pluies sur l'Est le 31 au soir



Selon Jacques Ecormier, chef prévisionniste de Météo France, explique que le temps devrait être plutôt sec pour le dernier jour de l'année 2020. Des averses sont tout de même attendues en soirée vers l'Est entre Saint-Joseph et Saint-André. "Rien de bien méchant", assure l'expert qui se veut rassurant, "les pluies seront moins importantes que pour les fêtes de Noël."



Les températures seront comme depuis le début de la semaine un peu plus basses (-1°C), mais la nuit restera chaude.



Attention au vent !



Le chef prévisionniste de Météo France met l'emphase sur le vent qui va bien souffler pour le dernier jour de l'année. Entre 50 et 60 km/h attendus sur les zones Nord, Est et Sud-Est. Les Hauteurs de l'île comme le Maïdo, la Plaine des Cafres seront aussi concernées par des rafales moins fortes estimées à 40 km/h.



Et le premier jour de l'année ?



Tout ce qu'il y a de plus classique. Du beau temps dans l'Ouest, de la grisaille et des petites averses dans l'Est dans la matinée. Puis, les nuages gagnent l'intérieur de l'île, des pluies de faibles intensités pourraient marquer la journée dans ce secteur.



Pas de menace cyclonique



La Réunion est toujours en déficit pluviométrique. "Il ne pleut pas assez", insiste Jacques Ecormier, qui indique qu'une tempête devrait passer à proximité pour que les pluies soient assez significatives afin de sortir l'île de la sécheresse.



Pour cette semaine, aucune menace ne plane sur La Réunion. Deux zones suspectes sont loin au large à l'Est de La Réunion. Elle pourrait nous intéresser qu'à partir du milieu ou de la fin de la semaine prochaine.



Mais les prévisions sont difficiles à faire car les 2 circulations ne sont pas encore organisées et qu'elles sont si proches qu'elles pourraient influer l'une sur l'autre. Les modèles informatiques imaginent pour l'instant des scénarios trop divers et variés.

Téléchargez Weza sur iOS et Android



Baradi SIVA Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur