A la Une . Météo : Lentement mais sûrement, les 30 degrés sont arrivés

La semaine dernière, le mercure a dépassé les 30 degrés pour la première fois de la saison. Des températures qui se sont répétées les derniers jours. Cela faisait 24 ans que ce seuil symbolique était arrivé aussi tard. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 4 Novembre 2022 à 07:56

Du battant des lames au sommet des montagnes, le froid a pouaké l’hiver dernier. Emmitouflés sous diverses couches de vêtements, nombreux sont ceux qui espéraient la remontée du mercure. Longtemps attendus, les premiers 30 degrés ont été enregistrés le 27 octobre dernier à la Pointe de Trois Bassins. Un seuil symbolique de nouveau atteint les 1er et 3 novembre dernier à L’Étang-Salé.



Si ces températures sont actuellement au-dessus des normales saisonnières, il aura fallu attendre pour ce réchauffement des températures. Il s’agit de l’arrivée la plus tardive de ce cap météo sur les 20 dernières années. Il faut remonter à 1998 pour trouver une arrivée plus tardive. En 1994, c’est même le 23 novembre que premiers 30 degrés ont été enregistré.



La raison de cette arrivée tardive est due aux eaux de surface de l’océan qui sont plus fraîches que la normale au niveau des Mascareignes et de l’ouest de l’océan Indien. La chaleur devrait rester pour les prochains jours, même si la tendance trimestrielle reste légèrement en dessous des normales saisonnières.



Concernant ce vendredi, la journée va être ensoleillée dans la majorité de l’île, à l’exception des hauts qui pourraient connaître un peu de farine. La situation va se dégrader à partir de demain où les nuages et quelques pluies vont faire leur retour.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur