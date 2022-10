A la Une .. Météo : Légères averses dans l'Est

Par NP - Publié le Vendredi 14 Octobre 2022 à 06:38

Bulletin de Météo France :



Situation générale

Un petit peu de pluie dans l'Est.



Les nuages gagnent du terrain sur l'Est et autour du volcan en début de journée. Dans leur sillage, des averses se produisent par endroit. Une bonne partie de la matinée se déroule sous un ciel nuageux sur la partie Est. De l'autre côté de l'île, sur l'ouest et le sud, les nuages sont moins présents et les éclaircies sont attendues en matinée.



L'après-midi, la grisaille de pentes se concentre sur l'ouest, partout ailleurs le ciel est lumineux, partagé entre périodes ensoleillées et passages nuageux.



Les températures évoluent peu, les maximales sont de l'ordre de 26 à 28°C sur le littoral, 21 à 24°C dans les cirques, entre 15 à 19°C sur les sommets.



L'alizé est soutenu : les rafales atteignent 70 km/h de Saint-Joseph à Saint-Louis, localement on approchent 80 km/h vers Saint-Joseph, 50 à 60 km/h le long du littoral nord. De bonnes rafales se produisent aussi à la plaine des Cafres et sur les sommets.



La mer est agitée à forte au vent et au déferlement d'une houle d'alizé proche de 2 mètres dans l'Est et sur le Sud Sauvage.



Téléchargez Weza sur iOS et Android