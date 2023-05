Météo : Le vent prédominant ce mardi

Le vent de secteur Nord s'impose comme l'élément marquant de la journée. Les rafales atteignent près de 50 km/h sur la Pointe des Aigrettes et à Sainte Rose. En revanche, les brises prédominent à Saint-Denis et vers Saint-Pierre.



Quant au ciel, il offre une belle météo dans l'ensemble, bien que quelques nuances soient présentes. La matinée s'annonce ensoleillée sur la majeure partie du département, mais des nuages sont déjà visibles au Nord et à l'Est, s'accrochant aux pentes. Heureusement, ces derniers se dissipent progressivement au fil des heures.



L'après-midi, peu de changement à signaler : le ciel reste globalement nuageux sur les pentes et à l'intérieur des terres, avec un risque faible d'averses limité aux Hauts et aux reliefs. Sur les zones côtières, le soleil prédomine en général, notamment sur la côte ouest.



Les températures maximales restent généreuses pour la saison, oscillant entre 26 et 29 degrés sur le littoral, et atteignant des valeurs chaudes proches des records à Cilaos, avec 25 à 27 degrés. Au Volcan, il fait plus frais, avec une température de 17 degrés.



En mer, les conditions restent relativement calmes au nord et agitées au sud, avec une houle de Sud-Ouest encore modérée, atteignant 1 mètre 50.