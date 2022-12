Météo : Le vent est l'élément marquant de cette journée

La journée débute sous un ciel agréable sur une bonne partie du département. La présence de quelques nuages d'altitude n'altère pas l'impression de beau temps. Toutefois, sur les régions du Nord et de l'Est, les nuages sont présents et le soleil à du mal à montrer le bout de son nez. Les averses tombent par intermittence puis se cantonnent au fil des heures sur les hauteurs du Nord-Est.

En cours de matinée, les nuages se font plus nombreux le long des remparts.

L'après midi, la couverture nuageuse est bien marquée dans l'intérieur. Les averses s'estompent un peu sur les hauts du Nord-Est et font leur apparition sur les hauteurs de l'Ouest et du Sud. Ces dernières sont généralement peu marquées. Le littoral conserve un temps plus clément où nuages et soleil se partagent le ciel.

Le vent demeure l'élément marquant. En effet, de direction Nord-Est à Nord, les rafales avoisinent les 50 à 60 km/h sur la région du Port, la région des plages de l'Ouest ainsi que vers Saint Philippe. Les brises prédominent sur Saint Pierre.

La mer est agitée au vent, peu agitée ailleurs. Une petite houle de Sud-Ouest déferle le long de la côte Ouest. Une petite houle d'alizé déferle le long des côtes Sud et Est.