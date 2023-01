A la Une . Météo : Le temps s'assèche peu à peu et le soleil revient partout

En début de journée, le ciel s'annonce chargé sur la bordure littorale Est avec quelques averses au programme alors que le soleil brille généreusement sur le reste de l'île. Par NP - Publié le Vendredi 13 Janvier 2023 à 06:49

En matinée, les nuages se développent par évolution diurne dans les hauts et le ciel devient globalement nuageux à la mi-journée avec seulement des éclaircies qui résistent sur le Nord et le Sud, communique Météo France dans son bulletin matinal.



Des averses sans prétention peuvent éclater dans les hauts dans l'après-midi tandis que l'humidité présente sur l'Est disparaît peu à peu. En seconde partie d'après-midi, la masse d'air s'assèche progressivement.

Les températures maximales atteignent 30 à 32°C sur le littoral, 24 à 26 °C dans les cirques et 15 à 17°C au Volcan et au Maïdo.

L'alizé d'Est se montre toujours bien présent avec des pointes proches des 40 à 50 km/h sur le littoral Nord et jusqu'à 50 à 60 km/h sur le sud sauvage. La brise domine dans l'Ouest.

La mer est agitée au vent et au déferlement d'une houle d'alizé voisine de 1 mètre 50.