Météo : Le temps partagé entre soleil, pluie et vent

Le bulletin de Météo France : Par N.P - Publié le Mercredi 14 Juillet 2021 à 06:19

Alizé modéré et progressivement humide.



Début de journée assez ensoleillé sur l'île. Quelques nuages côtiers traînent sur la côte Est mais les éclaircies sont là. Progressivement, la grisaille gagne du terrain à l'Est d'une ligne St-Denis/ St-Joseph et apporte des averses avant la fin de la matinée. La zone Est demeure sous la menace pluvieuse l'après-midi. Plus à l'ouest , le temps est agréablement ensoleillé avec quelques nuages sur les premières pentes l'après-midi mais sans précipitations significatives.



Les températures sont plutôt douces: 24 à 27°C sur la côte, jusqu'à 20°C dans les cirques.



Le vent d'Est-Sud-Est est toujours soutenu sur les côtes exposées avec des rafales proches de 50 km/h sur Sainte-Marie et jusqu'à 60 km/h sur la région de Saint-Pierre.



La mer est forte de Saint-Joseph à Ste-Rose en passant par le Tremblet, au déferlement de la houle d'alizé voisine de 2 mètres à 2 mètres 50. Elle est peu agitée sur les plages de l'Ouest ainsi qu'en Baie de St-Paul.