Météo : Le temps partagé entre soleil et pluie

Un alizé moins vigoureux que les jours précédents dans une atmosphère relativement sèche et fraîche.



Le soleil accueille le lever du jour sur une large partie de l'île, toutefois des nuages viennent s'agglutiner le long des premières pentes de la façade Est et ne déversent pas plus que quelques menues farines dans les hauts. La matinée est très agréable, largement ensoleillée, même la façade Est renoue avec les éclaircies.



Parvenue à la mi-journée les nuages de développement diurne prennent possession du piémont, en particulier sur l'Est et le Sud. Quelques averses viennent assombrir le ciel du côté de la Pointe de la Table. Plus tard dans l'après-midi la couverture nuageuse s'étale en direction de l'Ouest et vient déborder en mer, laissant échapper quelques gouttes en Baie de Saint-Paul.



L'alizé est modéré et les brises soufflent tout le long du littoral Ouest, de l'Étang Salé à La Grande Chaloupe. Le long du Sud Sauvage, des rafales de l'ordre de 60 km/h sont susceptibles de se produite vers la mi-journée.



La mer est agitée à forte. Tandis que la houle d'alizé toujours proche de 2 mètres 50 s'amortit lentement, une houle australe s'installe progressivement et déferle sur la côte de Saint-Pierre à la Pointe des Aigrettes.



Les températures maximales s'échelonnent entre 22 et 26°C sur le littoral, entre 15 et 20°C dans l'intérieur des terres.