A la Une .. Météo : Le temps humide se poursuit

Le département profitera ce matin d'un temps agréable, surtout dans l'ouest ainsi qu'à St-Pierre et en montagne. Les choses vont peu à peu se gâter partout et les averses vont gagner du terrain. La mer est agitée. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 4 Août 2022 à 07:35

L'ouest, à son habitude, profitera d'une matinée agréable et ensoleillée. Mais les nuages se formeront l’après-midi dans les hauts et génèreront des averses faibles et éparses le long des pentes.



L'étalement nuageux va assombrir la frange côtière au nord de St-Leu jusqu'à St-Paul.



De l'autre côté de l'île, le soleil aura bien du mal à se montrer le matin avec des averses de temps en temps mais les éclaircies trouveront un peu de place au fil de la journée sur la côte. Le relief des Plaines restera bien maussade.

​Dans le sud, il fera beau à Saint-Pierre ce matin mais gris et humide à Saint-Joseph. Puis, le vent montera d'un cran dans l'après-midi et les éclaircies gagneront du terrain vers le Sud Sauvage; 60 à 70 km/h sur les communes du Sud.



En montagne, le temps est agréable le matin, mais la grisaille s'installera le long des remparts l'après-midi avec averses.



Les températures maximales iront de 23°C à 26°C au plus chaud de la journée dans les bas.



La mer sera souvent agitée, presque forte, aux abords de la côte sauvage.