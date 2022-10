A la Une . Météo : Le temps est beau et sec

L'élément notable pour ce week-end, c'est la persistance d'un alizé sec d'Est-Sud-Est. Le manque d'eau se fait de plus en plus sentir. Par NP - Publié le Samedi 8 Octobre 2022 à 06:27

La matinée de ce samedi est ensoleillée avec simplement quelques nuages qui circulent sur le littoral Est. Puis vers le milieu de matinée des cumulus bourgeonnent à flanc de remparts.



L'après-midi, la couche nuageuse s'étale vers le littoral, en particulier sur la baie de la Possession et la baie de Saint-Paul. Ailleurs le soleil est bien présent favorisant ainsi de longues durées d'insolation sur le département.





L'alizé orienté plein Est souffle en rafales avec des pointes à 60 km/h environ sur la côte Sud ainsi que sur la côte Nord.



La mer est peu agitée à agitée sur les zones exposées au vent.



Demain dimanche, même type de temps. Les températures évoluent peu et il continue donc de faire chaud sur les stations de montagne, entre 20 et 23 degrés jusqu'à 25 dans Cilaos, 26 à 28 °c en bord de mer.L'alizé orienté plein Est souffle en rafales avec des pointes à 60 km/h environ sur la côte Sud ainsi que sur la côte Nord.La mer est peu agitée à agitée sur les zones exposées au vent.Demain dimanche, même type de temps.