Météo : Le soleil se fera discret au fil de la journée

Au lever du jour, des entrées maritimes apportent un peu de nébulosité sur les régions du Nord et du Nord-Est, donnant quelques gouttes de pluies. Retour à un temps plus agréable au fil des heures. Plus à l'Ouest, de belles périodes ensoleillées sont observées.



Vers la mi-journée, la couverture nuageuse est marquée dans l'intérieur. Des averses se déclenchent par place avec une petite préférence pour les hauts du Nord-Ouest, de l'Ouest et du Sud. Les nuages glissent ensuite vers les régions de bord de mer de l'Ouest et du Sud-Ouest. Le soleil se fait donc discret sur ces régions.



Nuages et éclaircies se partagent le ciel sur le littoral Est.



Le vent de Nord-Est est modéré sur la région du Port et vers la pointe de la Table avec des rafales de 60km/h. Sur le chef lieu, les rafales de secteur Est avoisinent les 50 à 55 km/h. Les brises prédominent sur Saint Pierre et les plages de l'Ouest.



La mer est agitée. Houle d'alizé voisine de 2 mètres.