Météo : Le soleil persiste sur la majorité de l'île

Le temps vécu hier se poursuit encore aujourd'hui sur la plus grande partie de l'île. Quelques nuages viendront gâcher un peu la journée dans les hauts de l'Est. Par La rédaction - Publié le Mardi 11 Juillet 2023 à 06:52

Le bulletin de Météo-France :



Des conditions météorologiques qui n'évoluent pas pour ce mardi ! Il fait beau quasiment partout le matin, les quelques entrées maritimes présentes sur la côte Est ont du mal à faire de l'ombre au soleil.



L'après-midi, l'évolution diurne prend le relai, mais les développements nuageux présents essentiellement à mi-pente et dans l'intérieur ne sont pas très menaçants. Ils donnent dans le pire des cas une averse, plutôt sur le quart Nord-Ouest.



Les températures maximales dépassent les moyennes saisonnières : il fait souvent 26 à 28 degrés en bord de mer par exemple, 16 degrés au Volcan sous le soleil.



Les brises prédominent, l'alizé cale avec un léger souffle vers le Chef Lieu et Saint-Philippe.



La mer est agitée, voisine de 2 mètres, au déferlement de houles d'alizé et de Sud-Ouest, qui se croisent sur le Sud Sauvage.