A la Une . Météo : Le soleil et les nuages se partagent le ciel

Les températures dépasseront difficilement les 26° sur le littoral ce mercredi avec le soleil qui fera son grand retour dans l'après-midi dans l'Est et le Nord de l'île. L'Ouest en revanche devrait connaître quelques averses, notamment à mi-pente. Par NP - Publié le Mercredi 25 Août 2021 à 06:35

Le bulletin du jour de Météo France:



Le flux d'Est à Sud-Est reste modéré sur les côtes exposées avec un alizé moins humide en fin journée.



Au lever du jour, L'alizé conserve un temps humide sur le littoral Est ce matin et de temps à autre des pluies intermittentes remontent jusqu'à la Plaine des Palmistes. Sur l'Ouest, le soleil est bien présent sous un ciel peu nuageux. A la mi-journée, les nuages se développent dans les hauts puis s'étalent lentement, alors que l'humidité a bien du mal à se disperser sur l'Est réunionnais.



L'après-midi, par débordement, les nuages deviennent omniprésents sur l'Ouest et peuvent donner quelques averses à mi-pentes. En revanche, la masse d'air s'assèche sur l'Est et de belles éclaircies reviennent sur le littoral entre Saint-Denis et Sainte-Rose en passant par Saint-Benoît.



Les températures maximales sont voisines de 24 à 26°C sur le littoral, 18 à 19°C dans les cirques et 13°C au Volcan et au Maïdo.



Le vent de Sud-Est faiblit en journée et souffle en rafales de 40 km/h sur les côtes Nord-Est et Sud-Ouest de l'île. Tandis que les brises dominent de la Grande Chaloupe à Saint-Leu.



La mer est agitée avec une petite houle de Sud-Est déferle sur les côtes Est et Sud de l'île.





