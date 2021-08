A la Une . Météo : Le soleil et les nuages se partagent le ciel, le vent toujours au rendez-vous

Le bulletin de Météo France Réunion : Publié le Mercredi 18 Août 2021 à 06:10

Du vent, de la fraîcheur et un temps variable au programme.



Au lever du jour, des les entrées maritimes sont présentes sur les régions du Sud-Est, laissant échapper quelques averses le long des pentes du volcan. Elles sont plus discrètes le long des côtes Est. Ailleurs, le temps est dégagé.



Au cours de la matinée, l'évolution diurne se met en place le long des versants montagneux, laissant les plus hauts sommets sous un ciel peu nuageux.



L'après midi, soleil et nuages se partagent le ciel. Ce dernier est plus présent en bord de mer et se fait plus discret dans l'intérieur. Toujours un petit risque d'averses sur la région du Volcan.



L'alizé reste soutenu et les rafales sont voisines de 60 à 70 km/h du côté de Saint Pierre et autour de 60 km/h entre Sainte-Marie et Saint-Denis.



La mer est agitée à forte au vent, au déferlement de la houle australe qui poursuit son amortissement voisine de 1 mètre 70 et de la houle d'alizé qui s'amplifie, voisine de 2 mètres 20 le long des côtes Sud et Est.